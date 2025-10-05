Série C
Floresta
3-5-2: Dheimison, Júlio Vaz, Ícaro e Thomás Kayck; Mateus Ludke, Pablo, Guilherme, Rodriguinho e Diego Matos; Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior
Londrina
4-3-3: Luiz Daniel; João Victor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alisson, Lucas Marques e Cristiano; Vitinho, Iago Teles e Quirino. Técnico: Roger Silva
Local: estádio Domingão, em Horizonte (CE)
Data e Hora: 5/10/2025, às 16h30min
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
Quarto Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)
VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)
Transmissão: SportyNet