Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Série C

Série C

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Floresta

3-5-2: Dheimison, Júlio Vaz, Ícaro e Thomás Kayck; Mateus Ludke, Pablo, Guilherme, Rodriguinho e Diego Matos; Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior

Londrina

4-3-3: Luiz Daniel; João Victor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alisson, Lucas Marques e Cristiano; Vitinho, Iago Teles e Quirino. Técnico: Roger Silva

Local: estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Data e Hora: 5/10/2025, às 16h30min

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

Quarto Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: SportyNet

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar