Série A 2025
Fortaleza
4-3-3:Brenno; Eros Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Sasha, Matheus Pereira e Guzmán; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson; Tec: Martín Palermo
Juventude
4-4-2: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Ewerthon; Jadson, Caíque, Luis Mandaca e Lucas Fernandes; Gabriel Taliari e Gilberto. Téc: Thiago Carpini
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Data: 5/10/2025
Horário: 18h30min
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, Premiere