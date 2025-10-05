Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Série A 2025

Fortaleza

4-3-3:Brenno; Eros Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Sasha, Matheus Pereira e Guzmán; Pikachu, Breno Lopes e Deyverson; Tec: Martín Palermo

Juventude

4-4-2: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Ewerthon; Jadson, Caíque, Luis Mandaca e Lucas Fernandes; Gabriel Taliari e Gilberto. Téc: Thiago Carpini

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 5/10/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, Premiere

