Corinthians volta a vencer em casa pelo Brasileirão após sete rodadas

Se a classificação do Campeonato Brasileiro deste ano fosse medida pelo aproveitamento dos times quando jogam em casa, o Corinthians estaria lutando contra o rebaixamento. Antes de a bola rolar para a 27ª rodada da competição, o Timão tinha apenas 44,4% de aproveitamento na Neo Química Arena e estava sem vencer em seu estádio há sete jogos do torneio.

A vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, na noite do último sábado (4), deu fim ao jejum e foi recebida com alívio na zona leste da capital paulista. Foram quase cinco meses sem um triunfo em casa pelo Brasileirão. Depois de bater o Santos, também por 1 a 0, em 18 de maio, pela nona rodada, foram quatro empates e três derrotas.

O resultado construído com gols do volante Maycon (batendo pênalti) no primeiro tempo e do atacante Yuri Alberto e do volante André na etapa final elevou o aproveitamento do Corinthians como mandante no Brasileirão para 48,7%. O Alvinegro, pelo menos no momento, deixou de ter uma das quatro piores campanhas em casa, ultrapassando Fortaleza e Juventude. Ainda é pouco, porém, considerando a estatística do time no estádio. O Timão somou 67% dos pontos disputados na Neo Química Arena – independentemente das competições – desde a inauguração, em 2014.

Olhando para a tabela "por pontos", o triunfo rendeu três posições ao Corinthians. Com 33 pontos, o time da capital paulista assumiu o décimo lugar do Brasileirão, mas pode ser ultrapassado e voltar à 12ª posição neste domingo (5) se Vasco e Ceará ganharem em casa, respectivamente, de Vitória e Santos. A partida entre o Cruzmaltino e o Rubro-Negro baiano, marcada para 16h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

O Mirassol, por sua vez, chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitórias, apesar de ter finalizado mais (18 contra 10, mesmo que sem acertar um chute em direção à meta do goleiro Hugo Souza) e tido mais posse de bola (61% a 39%) que o Corinthians. O Leão do interior segue entre os seis primeiros, em quinto lugar, com 43 pontos, ainda na zona de classificação para a Libertadores (o chamado G-6), mas pode cair uma posição se o Bahia derrotar o Flamengo neste domingo.