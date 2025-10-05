Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas

Autor Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Lincoln Chaves - Repórter da EBC Autor
Maior potência do futebol de cegos entre os homens, o Brasil disputa, pela primeira vez, uma Copa do Mundo feminina da modalidade. A competição teve início neste domingo (5), em Kochi, na Índia, e a estreia não poderia ter sido melhor. As brasileiras venceram as donas da casa por 1 a 0. Os jogos são transmitidos ao vivo no canal de YouTube da Federação Internacional de Esportes para Deficientes Visuais (Ibsa, sigla em inglês).

O gol da vitória foi marcado por Eliane Gonçalves - atleta mais experiente da equipe, de 39 anos - aos seis minutos do segundo tempo. No futebol de cegos, são dois tempos de 20 minutos, com cinco atletas de cada lado, sendo quatro cegos e um goleiro com visão normal. A brasileira conseguiu finalizar com a ponta do pé, centímetros antes de a bola entrar na área e poder ser defendida pela goleira indiana Harshada Sandeep. As duas chegaram a trombar e ficaram caídas, mas a emoção falou mais alto e Eliane logo se levantou para celebrar com as companheiras.

 

As brasileiras voltam a jogar à meia-noite de terça-feira (7), pelo horário de Brasília, contra a Inglaterra. A participação na primeira fase chega ao fim na quarta-feira (8), às 8h, diante da Polônia. Os dois primeiros colocados avançam às semifinais, previstas para sexta-feira (10), onde terão pela frente as duas melhores campanhas do outro grupo, que tem Argentina, Canadá, Japão e Turquia. A final será no sábado (11).

As jogadoras encararam mais de 20 horas de viagem de São Paulo a Kochi e treinaram pela primeira vez em solo indiano na última sexta-feira (3). A TV Brasil acompanhou o último treino das brasileiras antes do embarque para o Mundial. A reportagem foi ao ar no programa Stadium de sexta e no telejornal Repórter Brasil de sábado (4).

Esta é a segunda edição da Copa do Mundo de futebol de cegas. A primeira ocorreu em Birmingham, na Inglaterra, em 2023. O título ficou com a Argentina, que derrotou o Japão na final por 2 a 1. O Brasil ainda não tinha uma seleção feminina.

O naipe feminino ainda não faz parte do programa da Paralimpíada. O masculino está presente desde 2004, em Atenas, na Grécia. O Brasil foi campeão das cinco primeiras edições. Nos Jogos de Paris, na França, em 2024, a seleção verde e amarela caiu na semifinal para a Argentina, nos pênaltis, ficando fora da final pela primeira vez, mas conquistou o bronze diante da Colômbia. Os franceses levaram o ouro, batendo os argentinos nas penalidades.

Em Mundiais, o futebol de cegos brasileiro também é dominante, com cinco títulos. Na última edição, realizada em Birmingham, há dois anos, a seleção canarinho ficou na terceira posição, após derrota para a China na semifinal. A Argentina se sagrou tricampeã do torneio.

