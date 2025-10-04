Transferência de Amanda Gutierres é a 5ª mais cara do futebol feminino

O valor é o mesmo que o Chelsea, da Inglaterra, investiu para contratar a zagueira norte-americana Naomi Girma, do San Diego Wave, dos EUA, em janeiro. Até o anúncio da transação envolvendo Amanda Gutierres, esta era a quinta transação mais cara da história, de forma isolada. A negociação da centroavante brasileira, porém, ainda prevê bonificações a serem pagas ao clube brasileiro, que não foram detalhadas, mas podem deixar o montante final mais robusto.

Além disso, Amanda Gutierres passou a ser a jogadora mais cara do futebol feminino brasileiro, superando os R$ 2,8 milhões recebidos pelo Internacional em 2024, pela ida da atacante Priscila ao América, do México. Outra transferência histórica de uma atleta do Brasil para o exterior foi a da zagueira Tarciane, do Corinthians para o Houston Dash, dos EUA, por R$ 2,59 milhões, também no ano passado.

A ida da volante francesa Grace Geyoro, do Paris Saint-Germain, para o London City Lionesses, da Inglaterra, em setembro deste ano, é tida como negociação mais cara da modalidade, avaliada em US$ 1,93 milhão (R$ 10,51 milhões, na cotação da época). O chefe-executivo do London City, Martin Semmens, porém, negou que a transferência fosse um recorde e, à ocasião, disse que os valores giravam "em torno de" um milhão de libras esterlinas (quase R$ 7,2 milhões). A contratação teria superado o investimento do Orlando Pride, dos EUA, para trazer a atacante mexicana Lizbeth Ovalle, do Tigres, um mês antes, por US$ 1,5 milhão (R$ 8,2 milhões).

A contratação de Amanda Gutierres pelo Boston foi anunciada pelos clubes na última sexta-feira (3). Apesar disso, ela fica no Palmeiras até dezembro e defenderá as Palestrinas nas retas finais da Copa do Brasil (o Verdão está nas semifinais) e do Campeonato Paulista (a equipe é vice-líder e restam quatro jogos para o fim da primeira fase). O diretor de Futebol Feminino alviverde, Alberto Simão, revelou que os valores da transação serão investidos em tecnologia e um centro de excelência para a modalidade.