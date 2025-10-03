Série A
Vitória
5-3-2: Lucas Arcanjo; Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Ronald (Pepê), Baralhas e Erick (Osvaldo); Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Vina), Fernando Sobral (Zanocelo) e Lourenço (Mugni); Galeano (Paulo Baya), Pedro Henrique (Aylon) e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Data: 2/10/2025
Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes/MG e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ
Gol: Zé Carlos (18' 1T)
Cartões amarelos: Zé Marcos, Raúl Cáceres, Ramon e Renzo López (Vitória); Vina (Ceará)