Série A

Autor
Vitória

5-3-2: Lucas Arcanjo; Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Ronald (Pepê), Baralhas e Erick (Osvaldo); Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Vina), Fernando Sobral (Zanocelo) e Lourenço (Mugni); Galeano (Paulo Baya), Pedro Henrique (Aylon) e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Data: 2/10/2025

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes/MG e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ

Gol: Zé Carlos (18' 1T)

Cartões amarelos: Zé Marcos, Raúl Cáceres, Ramon e Renzo López (Vitória); Vina (Ceará)

