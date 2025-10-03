Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Brasileirão 2025

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Guzmán) e Lucas Crispim (Bareiro); Pikachu (Pochettino), Deyverson (Marinho) e Herrera (Breno Lopes). Téc: Martín Palermo

São Paulo

4-3-3: Rafael; Cédric Soares (Maílton), Negrucci, Sabino e Wendell (Alisson); Luiz Gustavo, Bobadilla e Pablo Maia; Rigoni, Rodriguinho (Enzo Díaz) e Tapia (Luciano). Téc: Hernán Crespo

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 2/10/2025

Árbitro: Anderson Daronco/RS

Assistentes: Michael Stanislau/RS e Tiago Augusto Kappes/RS

VAR: Wagner Reway/SC

Gols: 10min/1ºT - Tapia (SAO); 39min/2ºT - Luciano (SAO)

Cartões amarelos: Gaston Ávila, Lucas Gazal (FOR)

Cartões vermelhos: Rigoni (SAO)

Público e renda: 35.544 pessoas e R$ 506.094,00

