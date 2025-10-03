Brasileirão 2025
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Guzmán) e Lucas Crispim (Bareiro); Pikachu (Pochettino), Deyverson (Marinho) e Herrera (Breno Lopes). Téc: Martín Palermo
São Paulo
4-3-3: Rafael; Cédric Soares (Maílton), Negrucci, Sabino e Wendell (Alisson); Luiz Gustavo, Bobadilla e Pablo Maia; Rigoni, Rodriguinho (Enzo Díaz) e Tapia (Luciano). Téc: Hernán Crespo
Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
Data: 2/10/2025
Árbitro: Anderson Daronco/RS
Assistentes: Michael Stanislau/RS e Tiago Augusto Kappes/RS
VAR: Wagner Reway/SC
Gols: 10min/1ºT - Tapia (SAO); 39min/2ºT - Luciano (SAO)
Cartões amarelos: Gaston Ávila, Lucas Gazal (FOR)
Cartões vermelhos: Rigoni (SAO)
Público e renda: 35.544 pessoas e R$ 506.094,00