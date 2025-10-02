Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Série A 2025

Série A 2025

Vitória

5-3-2: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Ronald, Ronald e Erick; Renato Kayzer e Aitor Cantalapiedra. Técnico: Jair Ventura

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data: 2/10/2025

Horário: 19 horas

Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes/MG e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ:

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

