Série A 2025
Vitória
5-3-2: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Ronald, Ronald e Erick; Renato Kayzer e Aitor Cantalapiedra. Técnico: Jair Ventura
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)
Data: 2/10/2025
Horário: 19 horas
Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes/MG e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ:
Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO