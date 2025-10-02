Novo calendário
SÉRIE A
- Início: 28 de janeiro de 2026
- Encerramento: 2 de dezembro de 2026
- Pausas programadas durante: Copa do Mundo Masculina de 2026, Copa do Mundo Feminina de 2027, Mundial de Clubes de 2028
ESTADUAIS
- Redução de 16 para
11 datas
- Período de disputa:
11 de janeiro a 8 de março
REGIONAIS
- Clubes que disputarem torneios continentais não poderão participar
- Disputa entre 25 de março
e 7 de junho de 2026
- No máximo 10 partidas
para os finalistas
- Vaga direta para a
3ª fase da Copa do Brasil garantida ao campeão
- Criação das Copas Sul-Sudeste, Norte e Centro-Oeste
- Copa Verde passa a ser final de campeões de Norte e Centro-Oeste
COPA DO BRASIL
- Expansão para 126 clubes em 2026 e 128 em 2027.
- Número de fases ampliado: de 7 para 9 fases
- 1ª a 4ª fase: confrontos em jogo único
- Entrada dos campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D na 3ª fase
- Clubes da Série A entram apenas na 5ª fase
- A partir da 5ª fase: jogos de ida e volta até a semifinal
- Final em jogo único,
em campo neutro previamente definido
SÉRIE B
- Mantém o formato atual
- Inícioem 21 de março, término em 28 de novembro
SÉRIE C
- Mantém o formato atual
com 20 clubes em 2026
- Campeão garante vaga na
3ª fase da Copa do Brasil
- Aumento de clubes gradual até chegar a 28 em 2028
SÉRIE D
- Aumento de 64 para 96 clubes
- Cada clube disputará no mínimo 10 a 14 jogos
- Finalistas poderão chegar
a até 22 partidas
- 6 vagas de acesso para a Série C
- Campeão garante vaga na
3ª fase da Copa do Brasil