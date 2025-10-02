Novo calendário

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SÉRIE A

- Início: 28 de janeiro de 2026

- Encerramento: 2 de dezembro de 2026

- Pausas programadas durante: Copa do Mundo Masculina de 2026, Copa do Mundo Feminina de 2027, Mundial de Clubes de 2028

ESTADUAIS

- Redução de 16 para
11 datas

- Período de disputa:
11 de janeiro a 8 de março

REGIONAIS

- Clubes que disputarem torneios continentais não poderão participar

- Disputa entre 25 de março
e 7 de junho de 2026

- No máximo 10 partidas
para os finalistas

- Vaga direta para a
3ª fase da Copa do Brasil garantida ao campeão

- Criação das Copas Sul-Sudeste, Norte e Centro-Oeste

- Copa Verde passa a ser final de campeões de Norte e Centro-Oeste

COPA DO BRASIL

- Expansão para 126 clubes em 2026 e 128 em 2027.

- Número de fases ampliado: de 7 para 9 fases

- 1ª a 4ª fase: confrontos em jogo único

- Entrada dos campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série C e Série D na 3ª fase

- Clubes da Série A entram apenas na 5ª fase

- A partir da 5ª fase: jogos de ida e volta até a semifinal

- Final em jogo único,
em campo neutro previamente definido

SÉRIE B

- Mantém o formato atual

- Inícioem 21 de março, término em 28 de novembro

SÉRIE C

- Mantém o formato atual
com 20 clubes em 2026

- Campeão garante vaga na
3ª fase da Copa do Brasil

- Aumento de clubes gradual até chegar a 28 em 2028

SÉRIE D

- Aumento de 64 para 96 clubes

- Cada clube disputará no mínimo 10 a 14 jogos

- Finalistas poderão chegar
a até 22 partidas

- 6 vagas de acesso para a Série C

- Campeão garante vaga na
3ª fase da Copa do Brasil

