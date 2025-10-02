Lista de convocados
GOLEIROS
> Bento (Al-Nassr)
> Éderson (Fenerbahçe)
> Hugo Souza (Corinthians)
LATERAIS
> Carlos Augusto (Inter de Milão)
> Caio Henrique (Monaco)
> Douglas Santos (Zenit)
> Vanderson (Monaco)
> Wesley (Roma)
ZAGUEIROS
> Éder Militão (Real Madrid)
> Fabrício Bruno (Cruzeiro)
> Gabriel Magalhães (Arsenal)
> Lucas Beraldo (PSG)
MEIAS
> Meias: André (Wolverhampton)
> Bruno Guimarães (Newcastle)
> Casemiro (Manchester United)
> João Gomes (Wolverhampton)
> Joelinton (Newcastle)
> Lucas Paquetá (West Ham).
ATACANTES
> Estêvão (Chelsea)
> Gabriel Martinelli (Arsenal)
> Igor Jesus (Nottingham Forest)
> Luiz Henrique (Zenit)
> Matheus Cunha (Manchester United)
> Richarlison (Tottenham)
> Rodrygo (Real Madrid)
> Vinicius Junior (Real Madrid)