Lista de convocados

Autor
Tipo Notícia

GOLEIROS

> Bento (Al-Nassr)

> Éderson (Fenerbahçe)

> Hugo Souza (Corinthians)

LATERAIS

> Carlos Augusto (Inter de Milão)

> Caio Henrique (Monaco)

> Douglas Santos (Zenit)

> Vanderson (Monaco)

> Wesley (Roma)

ZAGUEIROS

> Éder Militão (Real Madrid)

> Fabrício Bruno (Cruzeiro)

> Gabriel Magalhães (Arsenal)

> Lucas Beraldo (PSG)

MEIAS

> Meias: André (Wolverhampton)

> Bruno Guimarães (Newcastle)

> Casemiro (Manchester United)

> João Gomes (Wolverhampton)

> Joelinton (Newcastle)

> Lucas Paquetá (West Ham).

ATACANTES

> Estêvão (Chelsea)

> Gabriel Martinelli (Arsenal)

> Igor Jesus (Nottingham Forest)

> Luiz Henrique (Zenit)

> Matheus Cunha (Manchester United)

> Richarlison (Tottenham)

> Rodrygo (Real Madrid)

> Vinicius Junior (Real Madrid)

