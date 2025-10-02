Brasileirão 2025
Fortaleza
4-3-3: João Ricardo; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
São Paulo
4-3-3: Rafael; Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Rodriguinho; Ferreira, Luciano e Dinenno. Téc: Hernán Crespo
Local: Arena Castelão,
em Fortaleza (CE)
Data: 1º/10/2025
Horário: 19h30min (de Fortaleza)
Árbitro: Anderson Daronco/RS
Assistentes: Michael Stanislau/RS e Tiago Augusto Kappes/RS
VAR: Wagner Reway/SC
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, Cazé TV, Premiere e Record