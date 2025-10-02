Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

São Paulo

4-3-3: Rafael; Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Rodriguinho; Ferreira, Luciano e Dinenno. Téc: Hernán Crespo

Local: Arena Castelão,
em Fortaleza (CE)

Data: 1º/10/2025

Horário: 19h30min (de Fortaleza)

Árbitro: Anderson Daronco/RS

Assistentes: Michael Stanislau/RS e Tiago Augusto Kappes/RS

VAR: Wagner Reway/SC

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Esportes O POVO, Cazé TV, Premiere e Record

