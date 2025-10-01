Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campanha do Ceará como visitante

> 12 jogos

> 3 vitórias

> 4 empates

> 5 derrotas

> 12 gols feitos

> 14 gols sofridos

> 36,1% de aproveitamento

> 13 pontos somados

Top-8: Melhores visitantes da Série A

> Flamengo: 69,7% de aproveitamento (23 pontos em 11 jogos)

> Palmeiras: 69,7% de aproveitamento (23 pontos em 11 jogos)

> Cruzeiro: 52,8% de aproveitamento (19 pontos em 12 jogos)

> Botafogo: 46,1% de aproveitamento (18 pontos em 13 jogos)

> Mirassol: 43,5% de aproveitamento (17 pontos em 13 jogos)

> Ceará: 36,1% de aproveitamento (13 pontos em 12 jogos)

> Red Bull Bragantino: 36,1% de aproveitamento (13 pontos em 12 jogos)

> Bahia: 36,1% de aproveitamento (13 pontos em 12 jogos)

