Campanha do Ceará como visitante
> 12 jogos
> 3 vitórias
> 4 empates
> 5 derrotas
> 12 gols feitos
> 14 gols sofridos
> 36,1% de aproveitamento
> 13 pontos somados
Top-8: Melhores visitantes da Série A
> Flamengo: 69,7% de aproveitamento (23 pontos em 11 jogos)
> Palmeiras: 69,7% de aproveitamento (23 pontos em 11 jogos)
> Cruzeiro: 52,8% de aproveitamento (19 pontos em 12 jogos)
> Botafogo: 46,1% de aproveitamento (18 pontos em 13 jogos)
> Mirassol: 43,5% de aproveitamento (17 pontos em 13 jogos)
> Ceará: 36,1% de aproveitamento (13 pontos em 12 jogos)
> Red Bull Bragantino: 36,1% de aproveitamento (13 pontos em 12 jogos)
> Bahia: 36,1% de aproveitamento (13 pontos em 12 jogos)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente