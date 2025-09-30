Brasileirão 2025
São Paulo
3-5-2: Rafael; Alan Franco (Lucas Moura), Arboleda e R. Tolói (Sabino); Cédric (Dinenno), Bobadilla, Alisson, Rodriguinho (Maílton) e Enzo Díaz; Ferreira (Lucca) e Luciano. Téc: Hernán Crespo
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho (Zanocelo) e Lourenço (Fernando Sobral); Galeano, Pedro Raul (Vina) e Paulo Baya (Pedro Henrique). Téc: Léo Condé
Local: Estádio Morumbis, em São Paulo/SP
Data: 29/9/2025
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo/RJ
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique/RJ e Márcia Bezerra Lopes/RO
VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ
Gols: 10min/2ºT - Pedro Henrique (CEA)
Cartões amarelos: Arboleda, Dinenno (SAO), Dieguinho, Lourenço, Pedro Raul, Guilherme (CEA)
Público: 12.314 pessoas