Brasileirão 2025

São Paulo

3-5-2: Rafael; Alan Franco (Lucas Moura), Arboleda e R. Tolói (Sabino); Cédric (Dinenno), Bobadilla, Alisson, Rodriguinho (Maílton) e Enzo Díaz; Ferreira (Lucca) e Luciano. Téc: Hernán Crespo

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho (Zanocelo) e Lourenço (Fernando Sobral); Galeano, Pedro Raul (Vina) e Paulo Baya (Pedro Henrique). Téc: Léo Condé

Local: Estádio Morumbis, em São Paulo/SP

Data: 29/9/2025

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo/RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique/RJ e Márcia Bezerra Lopes/RO

VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ

Gols: 10min/2ºT - Pedro Henrique (CEA)

Cartões amarelos: Arboleda, Dinenno (SAO), Dieguinho, Lourenço, Pedro Raul, Guilherme (CEA)

Público: 12.314 pessoas

