Série A 2025

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Sport

4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido; Lucas Kal, Rivera, Matheusinho, Lucas Lima; Léo Pereira, Derik. Téc: Daniel Paulista

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 27/9/2025

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Neuza Inês Back/SP e Pedro Amorim de Freitas/ES

VAR: Daiane Muniz/SP

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do O POVO e Esportes O POVO, Premiere

