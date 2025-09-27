Série A 2025
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Sport
4-4-2: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Luan Cândido; Lucas Kal, Rivera, Matheusinho, Lucas Lima; Léo Pereira, Derik. Téc: Daniel Paulista
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 27/9/2025
Horário: 16 horas (de Brasília)
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES
Assistentes: Neuza Inês Back/SP e Pedro Amorim de Freitas/ES
VAR: Daiane Muniz/SP
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do O POVO e Esportes O POVO, Premiere