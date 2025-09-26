Seleção feminina de futebol terá amistoso contra a Itália em outubro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (26), que a seleção feminina terá pela frente a Itália, na casa das adversárias, em amistoso, no dia 28 de outubro. A partida será disputada no Estádio Ennio Tardini, em Parma, a partir de 13h15 (horário de Brasília).

As italianas ocupam, atualmente, o 12º lugar do ranking feminino de seleções da Federação Internacional de Futebol (Fifa). O Brasil é o sétimo. Na última Eurocopa, realizada este ano, na Suíça, a Azzurra foi às semifinais, sendo eliminada pela agora bicampeã Inglaterra.

"A Itália evoluiu muito e hoje está entre as melhores da Europa. Será um confronto importante na nossa preparação até a Copa [do Mundo] de 2027 [que será no Brasil], porque elas têm um estilo de jogo diferente da maioria das seleções europeias", disse o técnico Arthur Elias, em depoimento ao site da CBF.

O histórico dos confrontos entre as seleções femininas de Brasil e Itália é favorável às sul-americanas. Em nove jogos, são oito triunfos brasileiros e um empate. O último jogo foi um amistoso realizado em Gênova, na casa das rivais, com vitória canarinho por 1 a 0 no Estádio Luigi Ferraris, gol da atacante Adriana, em outubro de 2022.

