Oitavas de final

JOGOS DE IDA

> Atlético Piauiense 6 x 4 Criciúma-SC

> Sorriso Futsal-MT x Fortaleza - 25/9, 21 horas, com transmissão da TV O POVO do Esportes O POVO no YouTube

> São Joseense-PR x Chapecoense - 26/9 (sexta), às 19h30min

> América-MG x Traipu-AL - 27/9 (sábado), às 17 horas

> São Miguel-PR x Paraná - 27/9 (sábado), às 20 horas

> Apodi-RN x Yeesco-SC - 28/9 (domingo), às 11 horas

> Vasco-RJ x Ceará - 28/9 (domingo), às 11 horas, com transmissão da TV O POVO e do Esportes O POVO no YouTube

> São João do Jaguaribe x Passo Fundo-RS - 28/9 (domingo), às 11 horas, com transmissão do Esportes O POVO no YouTube

JOGOS DE VOLTA

> Paraná x São Miguel-PR - 2/10 (quinta-feira), às 20 horas

> Traipu-AL x América-MG - 4/10 (sábado), às 16 horas

> Passo Fundo-RS x São João do Jaguaribe - 4/10 (sábado), às 19 horas

> Atlético Piauiense x Criciúma-SC - 5/10 (domingo), às 11 horas

> Ceará x Vasco - 5/10 (domingo), às 11 horas

> Chapecoense-SC x São Joseense-PR - 5/10 (domingo), às 16 horas

> Yeesco-SC x Apodi-RN - 7/10 (terça-feira), às 19 horas

> Fortaleza x Sorriso Futsal-MT - 7/10 (terça-feira), às 20 horas

