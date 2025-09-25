Oitavas de final
JOGOS DE IDA
> Atlético Piauiense 6 x 4 Criciúma-SC
> Sorriso Futsal-MT x Fortaleza - 25/9, 21 horas, com transmissão da TV O POVO do Esportes O POVO no YouTube
> São Joseense-PR x Chapecoense - 26/9 (sexta), às 19h30min
> América-MG x Traipu-AL - 27/9 (sábado), às 17 horas
> São Miguel-PR x Paraná - 27/9 (sábado), às 20 horas
> Apodi-RN x Yeesco-SC - 28/9 (domingo), às 11 horas
> Vasco-RJ x Ceará - 28/9 (domingo), às 11 horas, com transmissão da TV O POVO e do Esportes O POVO no YouTube
> São João do Jaguaribe x Passo Fundo-RS - 28/9 (domingo), às 11 horas, com transmissão do Esportes O POVO no YouTube
JOGOS DE VOLTA
> Paraná x São Miguel-PR - 2/10 (quinta-feira), às 20 horas
> Traipu-AL x América-MG - 4/10 (sábado), às 16 horas
> Passo Fundo-RS x São João do Jaguaribe - 4/10 (sábado), às 19 horas
> Atlético Piauiense x Criciúma-SC - 5/10 (domingo), às 11 horas
> Ceará x Vasco - 5/10 (domingo), às 11 horas
> Chapecoense-SC x São Joseense-PR - 5/10 (domingo), às 16 horas
> Yeesco-SC x Apodi-RN - 7/10 (terça-feira), às 19 horas
> Fortaleza x Sorriso Futsal-MT - 7/10 (terça-feira), às 20 horas