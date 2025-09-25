Marina Dias conquista bicampeonato no Mundial de escalada paralímpica
Na grande decisão, a paulista defendeu seu título ao alcançar a agarra 45, o suficiente para garantir o ouro. A americana Nat Vorel ficou com a prata (agarra 41), enquanto a japonesa Momoko Yoshida completou o pódio com o bronze, alcançando 38+ (quando o atleta ultrapassa a agarra 38 e inicia o movimento para a próxima).
MAIS UMA MEDALHA CONQUISTADA EM SEUL, MAS DESSA VEZ: É OURO PRO BRASIL!