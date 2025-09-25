Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marina Dias conquista bicampeonato no Mundial de escalada paralímpica

Autor Agência Brasil
Agência Brasil
Tipo Notícia

A brasileira Marina Dias conquistou, nesta quinta-feira (25), o bicampeonato da classe RP3 (atletas com limitações de alcance, força e potência) do Mundial de escalada paralímpica, que foi disputado em Seul (Coreia do Sul).

Na grande decisão, a paulista defendeu seu título ao alcançar a agarra 45, o suficiente para garantir o ouro. A americana Nat Vorel ficou com a prata (agarra 41), enquanto a japonesa Momoko Yoshida completou o pódio com o bronze, alcançando 38+ (quando o atleta ultrapassa a agarra 38 e inicia o movimento para a próxima).

