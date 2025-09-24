Com direito a recorde mundial, Brasil brilha no Mundial de natação
O grande destaque do dia foi a vitória da equipe mista de revezamento 4x100 metros livre 49 pontos (para atletas com deficiência visual). A equipe formada pela pernambucana Carol Santiago, a paraense Lucilene Sousa, o fluminense Thomaz Matera e o paulista Guilherme Batista nadou a prova em 4min23s48 para ficar com o ouro estabelecendo um novo recorde mundial. O melhor tempo anterior da prova era da Ucrânia, 4min25s78 registrados no Mundial de Manchester, em 2023.
OURO E RECORDE MUNDIAL: ✅Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
A equipe do revezamento 4x100 medley 49 pontos, formada por Carol Santiago, Lucilene Sousa, Thomaz Matera e Guilherme Batista, concluiu a prova com 4min23s48 e atingiu o novo recorde. ⏱️
Parabéns, pessoal!