Premiados da Bola de Ouro
> Bola de Ouro Masculina: Ousmane Dembélé (França e PSG)
> Bola de Ouro Feminina: Aitana Bonmatí (Espanha e Barcelona)
> Troféu Kopa Masculino (melhor sub-21): Lamine Yamal (Espanha e Barcelona)
> Troféu Kopa Feminino: Vicky Lopez (Espanha e Barcelona)
> Troféu Yashin Masculino (melhor goleiro): Gianluigi Donnarumma (Itália e PSG)
> Troféu Yashin Feminino: Hannah Hampton (Inglaterra e Chelsea)
> Troféu Gerd Müller Masculino (artilheiro da temporada): Viktor Gyökeres (Suécia e Sporting)
> Troféu Gerd Müller Feminino: Ewa Pajor (Polônia e Barcelona)
> Troféu Johan Cruyff Masculino (melhor treinador do futebol masculino): Luis Enrique (PSG)
> Troféu Johan Cruyff Feminino: Sarina Wiegman (Inglaterra)
> Clube Masculino do ano: PSG
> Clube Feminino do ano: Arsenal
> Troféu Sócrates (prêmio para coroar causas sociais e solidárias): Xana Foundation
Top-30 da Bola de Ouro
1. Ousmane Dembélé (PSG)
2. Laminey Yamal (Barcelona)
3. Vitinha (PSG)
4. Mohamed Salah (Liverpool)
5. Raphinha (Barcelona)
6. Achraf Hakimi (PSG)
7. Kylian Mbappé (Real Madrid)
8. Cole Palmer (Chelsea)
9. Gianluigi Donnaruma (Manchester City)
10. Nuno Mendes (PSG)
11. Pedri (Barcelona)
12. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
13. Harry Kane (Bayern de Munique)
14. Désiré Doué (PSG)
15. Viktor Gyökeres (Arsenal)
16. Vinicius Jr. (Real Madrid)
17. Robert Lewandowski (Barcelona)
18. Scott McTominay (Napoli)
19. João Neves (PSG)
20. Lautaro Martinez (Inter de Milão)
21. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
22. Alexis Mac Allister (Liverpool)
23. Jude Bellingham (Real Madrid)
24. Fabian Ruiz (PSG)
25. Denzel Dumfries (Inter de Milão)
26. Erling Haaland (Manchester City)
27. Declan Rice (Arsenal)
28. Virgil van Dijk (Liverpool)
29. Florian Wirtz (Liverpool)
30. Michael Olise (Bayern de Munique)