SÉRIE C

Floresta

3-5-2: Dheimison; Julio Vaz, Ícaro e Thomas Kayck; Matheus Ludke (Igor Dutra), Rodriguinho (Martinelli), Guilherme, Pablo (Ruan) e Diego Matos; Romarinho (Thiaguinho) e Jeam (Rubens). Técnico: Leston Júnior

São Bernardo

4-3-3: Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Hélder Maciel, Augusto e Pará; Romisson, Bruno Silva (Emerson Santos) e João Paulo (Dudu Miraíma); Foguinho (Rodolfo), Felipe Garcia (Victor Andrade) e Pedro Felipe (Felipe Azevedo). Técnico: Ricardo Catalá

Local: estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Data: 21/9/2025

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade - BA

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira - BA e Paulo de Tarso Bregalda Gussen - BA

Quarto Árbitro: Jose Magno Teixeira do Nascimento - RN

VAR: Philip Georg Bennett - RJ

Cartões Amarelos: Júlio Vaz, Guilherme, Ícaro, Thiaguinho (FLO); Helder Maciel, Foguinho, Bruno Silva (SBR)

