Floresta

3-5-2: Dheimison; Julio Vaz, Ícaro e Thomas Kayck; Matheus Ludke, Rodriguinho, Guilherme, Gustavo Xuxa e Diego Matos; Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior

São Bernardo

4-3-3: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder Maciel, Rafael Forster e Pará; Romisson, Bruno Silva e João Paulo; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá

Local: Estádio Domingão, em Horizonte-CE

Data: 21 de setembro de 2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade-BA

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira-BA e Paulo de Tarso Bregalda Gussen-BA

Quarto Árbitro: Jose Magno Teixeira do Nascimento-RN

VAR: Philip Georg Bennett-RJ

Transmissão: SportyNet

