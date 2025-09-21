SÉRIE C
Floresta
3-5-2: Dheimison; Julio Vaz, Ícaro e Thomas Kayck; Matheus Ludke, Rodriguinho, Guilherme, Gustavo Xuxa e Diego Matos; Romarinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior
São Bernardo
4-3-3: Júnior Oliveira; Hugo Sanches, Hélder Maciel, Rafael Forster e Pará; Romisson, Bruno Silva e João Paulo; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Ricardo Catalá
Local: Estádio Domingão, em Horizonte-CE
Data: 21 de setembro de 2025
Horário: 16h30min
Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade-BA
Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira-BA e Paulo de Tarso Bregalda Gussen-BA
Quarto Árbitro: Jose Magno Teixeira do Nascimento-RN
VAR: Philip Georg Bennett-RJ
Transmissão: SportyNet