SÉRIE A
Palmeiras
4-2-3-1: Weverton; Giay, Fuchs, Micael e Jefté; Allan (Lucas Evangelista), Martínez, Sosa (Felipe Anderson) e Facundo Torres (Andreas Pereira); Raphael Veiga (Flaco López) e Mauricio (Vitor Roque). Téc: Abel Ferreira
Fortaleza
4-2-3-1: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Sasha e Matheus Pereira (Bareiro); Pikachu (Marinho), Crispim (Rodrigo) e Breno Lopes (Pochettino); Lucero (Deyverson). Téc: Martín Palermo
Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP
Data: 20/9/2025
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols: 9MIN/1T - Raphael Veiga; 22MIN/1T - Crispim; 11MIN/2T - Sosa; 36MIN/2T - Andreas; 43MIN/2T - Andreas
Cartões amarelos: Micael (PAL); Brítez (FOR)