Série A 2025

Série A 2025

Fortaleza

4-4-2: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Pacheco; Sasha, Matheus Pereira, Pierre (Pikachu) e Prior; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martín Palermo.

Palmeiras

4-4-2: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andreas Pereira; Maurício
e Flaco López.
Técnico: Abel Ferreira.

Local: Allianz Parque, em São Paulo/SP

Data: 20/9/2025

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique/RJ e Brígida Cirilo Ferreira/AL

VAR: Daniel Nobre Bins/RS

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO, Premiere e SporTV

