Série A 2025
Fortaleza
4-4-2: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Pacheco; Sasha, Matheus Pereira, Pierre (Pikachu) e Prior; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martín Palermo.
Palmeiras
4-4-2: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andreas Pereira; Maurício
e Flaco López.
Técnico: Abel Ferreira.
Local: Allianz Parque, em São Paulo/SP
Data: 20/9/2025
Horário: 21 horas (de Brasília)
Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique/RJ e Brígida Cirilo Ferreira/AL
VAR: Daniel Nobre Bins/RS
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO, Premiere e SporTV