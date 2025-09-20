Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileirão 2025

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Bahia

4-3-3: Ronaldo, Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.. Técnico: Rogério Ceni

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20/9/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Lucas Casagrande/PR

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho/RJ

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

