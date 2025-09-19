Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo

, na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, na última quinta-feira (18), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores.

Com isso, o equatoriano está à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo de volta, na próxima quinta (25), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Aos 36 minutos do segundo tempo da partida no Rio de Janeiro, Plata dividiu uma bola com Facundo Rodríguez perto da entrada da área. Apesar de o zagueiro ter atingido o jogador rubro-negro, o árbitro Andres Rojas entendeu que a falta foi do equatoriano e deu o segundo amarelo ao atacante, expulsando-o de campo.

Nesta sexta-feira (19), a Conmebol divulgou um vídeo analisando o lance e reconheceu o erro da arbitragem, indicando que Rodríguez chuta o pé de Plata e não o contrário.



A entidade, porém, reforçou que, segundo o protocolo do árbitro de vídeo (VAR), a tecnologia pode interferir somente em quatro situações revisáveis - gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade - e que o lance em questão não se enquadrava em nenhuma delas para ser corrigido no ato.