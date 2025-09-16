Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Números de Matheus Pereira

> 9 jogos (9 titular)

> 3 assistências

> 65,7 ações com a bola

> 84% acerto no passe

> 3,9 passes longos certos por jogo (65%)

> 1,1 dribles certos por jogo (71%)

> 1,3 interceptações por jogo

> 1,3 desarmes por jogo

> 4,9 bolas recuperadas por jogo

> 45% eficiência nos duelos

> 1.2 faltas por jogo

> Nota Sofascore 6.96

Entre os volantes na Série A desde a estreia

> 1° em assistências (3)

> 2° em passes certos no terço final (121)

> 2° em passes longos certos (35)

> 3° em passes certos no campo adversário (244)

> 3° em ações com a bola (591)

Fonte dos dados: Sofascore

