Números de Matheus Pereira
> 9 jogos (9 titular)
> 3 assistências
> 65,7 ações com a bola
> 84% acerto no passe
> 3,9 passes longos certos por jogo (65%)
> 1,1 dribles certos por jogo (71%)
> 1,3 interceptações por jogo
> 1,3 desarmes por jogo
> 4,9 bolas recuperadas por jogo
> 45% eficiência nos duelos
> 1.2 faltas por jogo
> Nota Sofascore 6.96
Entre os volantes na Série A desde a estreia
> 1° em assistências (3)
> 2° em passes certos no terço final (121)
> 2° em passes longos certos (35)
> 3° em passes certos no campo adversário (244)
> 3° em ações com a bola (591)
Fonte dos dados: Sofascore