Brasileiro 2025
Vasco
4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas (Carlos Cuesta) e Puma Rodríguez; Barros, Mateus Carvalho (Andrés Gomes), Philippe Coutinho (Lucas Oliveira); Rayan, Vegetti, Nuno Moreira (Paulinho). Técnico: Fernando Diniz.
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Fernando Sobral), Dieguinho e Lourenço (Rodriguinho); Galeano (Vina), Pedro Raul (Pedro Henrique) e Paulo Baya (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 14/9/2025
Árbitro: Matheus Candançan/SP
Assistentes: Neuza Back/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP
VAR: José Claudio Rocha Filho/SP
Gols: 11min/1ºT - Coutinho (VAS); 15min/1ºT - Galeano (CEA); 34min/2ºT - Cuesta (VAS); 49min/2ºT - Pedro Henrique (CEA)
Cartões amarelos: Richardson, Fabiano Souza (CEA); Barros, Lucas Freitas (VAS)
Cartão vermelho: Rodriguinho (CEA)