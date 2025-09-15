Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro 2025

Brasileiro 2025

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas (Carlos Cuesta) e Puma Rodríguez; Barros, Mateus Carvalho (Andrés Gomes), Philippe Coutinho (Lucas Oliveira); Rayan, Vegetti, Nuno Moreira (Paulinho). Técnico: Fernando Diniz.

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Fernando Sobral), Dieguinho e Lourenço (Rodriguinho); Galeano (Vina), Pedro Raul (Pedro Henrique) e Paulo Baya (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 14/9/2025

Árbitro: Matheus Candançan/SP

Assistentes: Neuza Back/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: José Claudio Rocha Filho/SP

Gols: 11min/1ºT - Coutinho (VAS); 15min/1ºT - Galeano (CEA); 34min/2ºT - Cuesta (VAS); 49min/2ºT - Pedro Henrique (CEA)

Cartões amarelos: Richardson, Fabiano Souza (CEA); Barros, Lucas Freitas (VAS)

Cartão vermelho: Rodriguinho (CEA)

