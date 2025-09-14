Brasileiro Série A
Vasco
4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas, Puma Rodríguez; Barros, Mateus Carvalho, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Téc: Fernando Diniz
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Téc: Léo Condé
Local: São Januário, no Rio de Janeiro/RJ
Data: 14/9/2025
Horário: 20h30min (horário de Brasília)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP
Assistentes: Neuza Ines Back/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP
VAR: José Claudio Rocha Filho/SP
Transmissão: Premiere, SporTV, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO