Brasileiro Série A

Brasileiro Série A

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas, Puma Rodríguez; Barros, Mateus Carvalho, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Téc: Fernando Diniz

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Local: São Januário, no Rio de Janeiro/RJ

Data: 14/9/2025

Horário: 20h30min (horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP

Assistentes: Neuza Ines Back/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: José Claudio Rocha Filho/SP

Transmissão: Premiere, SporTV, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri e Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

