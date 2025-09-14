Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiro Série A 2025

Brasileiro Série A 2025

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

2x0

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo), Matheus e Lucca Prior (Crispim); Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Bareiro). Técnico: Martín Palermo.

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira (Dudu) e Cantalapiedra (Romarinho); Erick (Renzo López), Osvaldo (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Rodrigo Chagas.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 13/9/2025

Árbitro: Edina Alves Batista/SP

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP e Raphael de Albuquerque Lima/SP

VAR: Adriano de Assis Miranda/SP

Gols: 30min/1ºT - Breno Lopes (FOR); 1min/2ºT - Bruno Pacheco (FOR)

Cartões amarelos: Lucero, Pierre, Brítez (FOR), Camutanga, Baralhas, Kayzer, Cantalapiedra, Raúl Cáceres, Dudu (VIT)

Público e renda: 29.137 pessoas e R$ 335.868,00

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar