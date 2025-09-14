Brasileiro Série A 2025
2x0
Fortaleza
4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo), Matheus e Lucca Prior (Crispim); Pikachu (Marinho), Breno Lopes (Pochettino) e Lucero (Bareiro). Técnico: Martín Palermo.
Vitória
4-3-3: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira (Dudu) e Cantalapiedra (Romarinho); Erick (Renzo López), Osvaldo (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Rodrigo Chagas.
Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
Data: 13/9/2025
Árbitro: Edina Alves Batista/SP
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP e Raphael de Albuquerque Lima/SP
VAR: Adriano de Assis Miranda/SP
Gols: 30min/1ºT - Breno Lopes (FOR); 1min/2ºT - Bruno Pacheco (FOR)
Cartões amarelos: Lucero, Pierre, Brítez (FOR), Camutanga, Baralhas, Kayzer, Cantalapiedra, Raúl Cáceres, Dudu (VIT)
Público e renda: 29.137 pessoas e R$ 335.868,00