Série A 2025
Fortaleza
4-4-2: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre, Lucca Prior e Yeison Guzmán; Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Vitória
4-3-3: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Téc: Rodrigo Chagas
Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
Data: 13/9/2025
Horário: 16 horas (de Brasília)
Árbitro: Edina Alves Batista/SP
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP e Raphael de Albuquerque Lima/SP
VAR: Adriano de Assis Miranda/SP
Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do O POVO e Esportes O POVO, Premiere