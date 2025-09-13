Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Série A 2025

Série A 2025

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre, Lucca Prior e Yeison Guzmán; Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Téc: Rodrigo Chagas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 13/9/2025

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista/SP

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP e Raphael de Albuquerque Lima/SP

VAR: Adriano de Assis Miranda/SP

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook do O POVO e Esportes O POVO, Premiere

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar