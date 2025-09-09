Eliminatórias
Bolívia
4-4-2: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua. Téc: Óscar Villegas
Brasil
4-3-3: Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Paquetá; Luiz Henrique, Richarlison e Samuel Lino.
Téc.: Carlo Ancelotti
Data: 9/9/2025
Horário: 20h30min (Horário de Fortaleza)
Local: Estádio Municipal El Alto, El Alto, Bolívia
Transmissão: TV Globo, SporTV e GETV (YouTube)