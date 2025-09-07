Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Floresta

3-5-2: Dheimisson (Milton); Vitão, Ícaro e Thomas Kayky; Ludcke, Rodriguinho, Guilherme, Xuxa e Diego Matos; Romarinho e Jeam. Téc: Leston Júnior

Caxias

4-3-3: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Kelvyn (Lorran) e Tomas Bastos; Calyson, Iago e Welder (Gustavo Nescau) Técnico: Júnior Rocha

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Data: 7/9/2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes/GO

Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa/GO e Tiego Henrique dos Santos Braga/GO

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ

Transmissão: SportyNet

