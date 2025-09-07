SÉRIE C
Floresta
3-5-2: Dheimisson (Milton); Vitão, Ícaro e Thomas Kayky; Ludcke, Rodriguinho, Guilherme, Xuxa e Diego Matos; Romarinho e Jeam. Téc: Leston Júnior
Caxias
4-3-3: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Kelvyn (Lorran) e Tomas Bastos; Calyson, Iago e Welder (Gustavo Nescau) Técnico: Júnior Rocha
Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)
Data: 7/9/2025
Horário: 16h30min
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes/GO
Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa/GO e Tiego Henrique dos Santos Braga/GO
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga/RJ
Transmissão: SportyNet