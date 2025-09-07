Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BR Feminino: Corinthians e Cruzeiro empatam no primeiro jogo da final

BR Feminino: Corinthians e Cruzeiro empatam no primeiro jogo da final

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro capítulo da final da Série A1 do Brasileirão Feminino terminou com um empate de 2 a 2 entre Corinthians e Cruzeiro, na manhã deste domingo (7) na Arena Independência, em Belo Horizonte. A TV Brasil transmitiu ao vivo, para todo o Brasil, o início da decisão da competição nacional.

Com isso, as Brabas do Timão (que buscam o sétimo troféu da competição) e as Cabulosas (que sonham com o título inédito) chegam ao segundo jogo da decisão, que será disputado em Itaquera no próximo domingo (14) a partir das 10h30 (horário de Brasília), em igualdades de condições. A TV Brasil transmite.

A partida

Quem acompanhou Cruzeiro e Corinthians testemunhou um bom jogo de futebol. Mais habituadas a partidas decisivas, as Brabas do Timão conseguiram dominar as ações nos primeiros minutos. E a equipe comandada pelo técnico Lucas Piccinato transformou esse domínio em vantagem no placar logo aos cinco minutos de bola rolando. Após cruzamento de Jaque, Gi Fernandes bateu cruzado e contou com falha da goleira Camila para abrir o marcador.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar