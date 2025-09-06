Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bia Haddad estreia no SP Open contra adversária do qualifying

Autor Agência Brasil
A brasileira Bia Haddad Maia conheceu neste sábado (6) a sua adversária na estreia do São Paulo Open, torneio WTA 250. O primeiro desafio da número 22 do mundo na competição que será disputada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, será contra uma atleta vinda do qualificatório.

Em caso de vitória, Bia Haddad tem a possibilidade de protagonizar um confronto, na segunda rodada, com outro grande nome do tênis brasileiro da atualidade, Laura Pigossi, que pega na primeira fase a norte-americana Elizabeth Mendllik.

Em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (5), Bia Haddad afirmou que a realização deste tipo de competição é de grande importância para o desenvolvimento do esporte no país: “Quando penso que estamos de volta com um WTA 250 no Brasil, e agora em São Paulo [a cidade onde nasci] é muito especial. Criar esse ambiente, oferecer inspiração para meninas, meninos e jovens que sonham jogar grandes torneios é essencial. Eu mesma, quando era criança, vinha ao Villa-Lobos assistir torneios e isso me marcou muito. Estar aqui hoje, podendo jogar, me faz lembrar como esses momentos inspiram”.

Outro destaque será o primeiro duelo entre brasileiras da atual edição da competição, que envolverá as paulistas Carolina Meligeni e Nauhany Silva, a Nana.

SP Open

O SP Open, que será disputado entre os dias 6 e 14 de setembro, reunirá 32 jogadoras, 16 tenistas no qualifying e 16 nas duplas. A competição será realizada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Tags

esportes

