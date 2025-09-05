Eliminatórias

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

4-3-3: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Andrey Santos), Bruno Guimarães e Raphinha (Richarlison); Martinelli, Estêvão (Luiz Henrique) e João Pedro (Kaio Jorge). Téc: Carlo Ancelotti

Chile

3-4-3: Vigouroux; Iván Román, Paulo Díaz e Maripán; Hormazábal, Pizarro, Loyola (Echeverría) e Suazo; Cepeda (Assadi), Aravena (Maxi Gutiérrez) e Brereton Díaz (Tapia). Téc: Nicolás Córdova

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

VAR: Angel Arteaga (VEN)

Público total: 57.326

Renda Bruta: R$ 9.333.800,00

Gols: Estêvão (37' 1T), Paquetá (26' 2T) e Bruno Guimarães (30' 2T)

Cartões amarelos: Casemiro (Brasil); Maripán (Chile)

