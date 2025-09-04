Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eliminatórias

Autor
Tipo Notícia

Brasil

4-3-3: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Téc: Carlo Ancelotti

Chile

4-3-3: Vigouroux; Hormazábal, Díaz, Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría e Saavedra; Aravena, Lucas Asadi e Lucas Cepeda; Ben Bereton. Téc: Nicolás Córdova

Data: 4/9/2025

Horário: 21h30min (horário de Fortaleza)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Aléxis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

Quarto árbitro: Alejandro Velásquez (VEN)

VAR: Ángel Arteaga (VEN)

Transmissão: Globo e SporTV

