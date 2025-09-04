Eliminatórias
Brasil
4-3-3: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Téc: Carlo Ancelotti
Chile
4-3-3: Vigouroux; Hormazábal, Díaz, Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría e Saavedra; Aravena, Lucas Asadi e Lucas Cepeda; Ben Bereton. Téc: Nicolás Córdova
Data: 4/9/2025
Horário: 21h30min (horário de Fortaleza)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Aléxis Herrera (VEN)
Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
Quarto árbitro: Alejandro Velásquez (VEN)
VAR: Ángel Arteaga (VEN)
Transmissão: Globo e SporTV