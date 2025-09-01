SÉRIE A
Internacional
4-5-1: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (L. Otávio), Alan Rodríguez, Vitinho (Romero), Alan Patrick (B. Henrique) e Carbonero (Prado); Ricardo Mathias (Enner Valencia). Téc: Roger Machado
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira (Pierre), Pochettino (Allanzinho), Rossetto (Pablo) e Lucca Prior; Lucero (Bareiro) e Breno Lopes. Téc: Renato PaivaLocal: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Data: 31/08/2025
Árbitro: João Vitor Gobi/SP
Assistentes: Neuza Inês Black/SP e Fabrini Bevilaqua/SP
VAR: Paulo Renato Moreira/RJ
Gols: Alan Patrick (23/1°T), Lucca Prior (30/1°T), Vitinho (6/2°T).
Cartões amarelos: Bernabei (INT); Mancuso (FOR)