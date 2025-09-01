Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão

O Flamengo perdeu a chance de ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Melhor para o Grêmio, que respirou na luta contra o rebaixamento. Neste domingo (31), Rubro-Negro e Tricolor empataram por 1 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada da competição. A partida foi transmitida ao vivo pela Rádio Nacional. A equipe carioca foi a 47 pontos e segue na ponta da tabela, mas pode terminar o fim de semana com apenas dois pontos de vantagem para o segundo colocado, dois a menos que no início da rodada. Os gaúchos, com 25 pontos, abriram um ponto a mais de distância para as quatro últimas posições, o chamado Z-4, que define os rebaixados à Série B de 2026.

O primeiro tempo foi controlado pelo Flamengo, mas o domínio não se refletiu em bola na rede. O Rubro-Negro finalizou mais (oito a dois) e teve duas grandes chances de abrir o placar. Aos 40 minutos, o atacante Pedro, no meio da área, obrigou Tiago Volpi a uma grande defesa. No lance seguinte, o camisa 9 encobriu o goleiro do Grêmio, mas o zagueiro Erick Noriega, estreante do dia, salvou em cima da linha. A pressão rubro-negra fez efeito aos sete minutos da etapa final, com Giorgian De Arrascaeta. O meia tabelou com Pedro e finalizou rasteiro, no canto de Tiago Volpi. O uruguaio foi justamente o autor dos gols do triunfo flamenguista no primeiro turno, na Arena do Grêmio, por 2 a 0. A vitória do Flamengo parecia controlada, mas, aos 37 minutos, o meia Cristian Pavón tentou cruzar pela direita e a bola desviou na mão do lateral Ayrton Lucas, dentro da área. A penalidade foi marcada e Tiago Volpi, goleiro tricolor, converteu a cobrança, deixando tudo igual no Maracanã. O Rubro-Negro pressionou, mas não retomou a dianteira no marcador. Em outro jogo deste sábado à tarde, o Santos recebeu o Fluminense na estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda. As equipes não saíram do zero na Vila Belmiro, em Santos (SP). O Alvinegro Praiano acumula 22 pontos, seis a menos que o time carioca. O Peixe, assim como o Grêmio, continua próximo do Z-4, enquanto o Tricolor segue no meio da tabela.