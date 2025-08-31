Cruzeiro perde do Palmeiras, mas vai à final do Brasileirão Feminino

O Cruzeiro está na final do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Neste domingo (31), as Cabulosas perderam por 2 a 1 para o Palmeiras na Arena Independência, em Belo Horizonte, mas se beneficiaram da vitória por 3 a 1 no último fim de semana, na Arena Barueri, para alcançarem a decisão pela primeira vez. A TV Brasil transmitiu a partida ao vivo. As mineiras terão pela frente o Corinthians, que eliminou o São Paulo na outra semifinal. O jogo de ida será domingo que vem (7), em Belo Horizonte. Por ter melhor campanha geral, o Alvinegro será mandante da partida de volta, no próximo dia 14. Os dois finalistas têm vaga garantida na Libertadores do ano que vem.

O Palmeiras teve de balançar as redes duas vezes para conseguir abrir o placar. Aos 18 minutos, Soll foi lançada na área pela volante Diany e tocou na saída da goleira Camila Rodrigues. O lance, no entanto, foi invalidado por impedimento. A arbitragem de vídeo (VAR) entrou em ação e confirmou a marcação de campo após quase cinco minutos de análise. Nos acréscimos, as palestrinas, enfim, inauguraram o marcador. Aos 47, Diany cobrou escanteio pela esquerda, a zagueira Poliana cabeceou quase na pequena área e Camila Rodrigues, que estava na direção da bola, deixou-a passar entre os braços. O empate cruzeirense saiu aos 20 minutos do segundo tempo. A zagueira Isa Haas lançou, a lateral Isabela escorou para dentro da área e a atacante Marília desviou na saída da goleira Kate Tapia. Aos 34, a atacante Byanca Brasil cobrou falta pela direita e Isa Haas, livre, completou para as redes, por cobertura. Poderia ser o gol do alívio das Cabulosas, mas o lance foi invalidado pelo VAR por impedimento da jogadora celeste. Aos 40 minutos, veio a resposta alviverde com Amanda Gutierres. Artilheira do Brasileirão, a atacante chutou forte de fora da área para recolocar o Palmeiras à frente no placar, anotando o 17º gol dela na competição. Os instantes finais foram de pressão das palestrinas atrás do gol que poderia levar o duelo para os pênaltis. As Cabulosas, porém, seguraram o ímpeto das paulistas e celebraram a vaga inédita à final diante de 15.533 torcedores na Arena Independência.

Brabas na decisão Na outra semifinal, o Corinthians empatou com o São Paulo por 2 a 2 no Canindé. As Brabas tinham levado a melhor na partida de ida, há uma semana, no Pacaembu, também na capital paulista, ao ganharem por 2 a 0. É a nona final seguida das Alvinegras, que buscam o sétimo título, sendo o sexto consecutivo. O Timão saiu na frente aos 26 minutos do primeiro tempo, com a zagueira Mariza, na sobra de um escanteio que a goleira Carlinha afastou parcialmente. Aos 35, Serrana foi lançada pela esquerda e cruzou rasteiro na área para a também meia Aline Milene bater de primeira e deixar tudo igual. Seis minutos depois, a meia Jaqueline recebeu na direita e cruzou para a atacante Andressa Alves, de cabeça, recolocar as Alvinegras na frente. Nos acréscimos, a meia Vic Albuquerque derrubou a atacante Crivelari na área. A penalidade foi marcada, mas Bruna Calderan não aproveitou. A lateral cobrou no canto esquerdo e a goleira Nicole defendeu. O São Paulo conseguiu igualar aos 17 minutos da etapa final, com a atacante Isa tocando na saída de Nicole, mas não foi suficiente.