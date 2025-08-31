Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil decide Copa América de basquete masculino contra Argentina

A seleção masculina de basquete decide a AmeriCup neste domingo (31), às 21h10 (horário de Brasília), contra a Argentina. Os brasileiros se garantiram na final do torneio, disputado em Manágua, capital da Nicarágua, com uma vitória heroica sobre os Estados Unidos, no último sábado (30), por 92 a 77.

O triunfo diante dos norte-americanos foi marcado pela grande atuação do Brasil no último dos quatro períodos. A seleção verde e amarela fez 34 pontos contra nove dos adversários, que chegaram a ter 20 pontos de vantagem na volta do intervalo.

O cestinha da vitória brasileira foi o armador Yago, com 25 pontos e 12 assistências. Os alas Lucas Dias (18 pontos e 13 rebotes) e Bruno Caboclo (20 pontos - 11 no último período - e nove rebotes) também se destacaram.

"O time mostrou que tem uma real força mental. Jogar contra os Estados Unidos e ficar 15 pontos atrás, realmente foi duro. Acho que a parte psicológica é o que mais me orgulha nesse time. É um grupo jovem, capaz de vencer nos momentos duros", celebrou o armador Vitor Benite, em depoimento ao site da Federação Internacional de Basquete (Fiba).

"Acho que foi nossa maior virada desde que cheguei à seleção brasileira. A energia no ginásio foi incrível e acredito que todos sentiram. Estou realmente orgulhoso, mas não estamos satisfeitos. Temos um desafio mais", destacou o armador Georginho, também ao site da Fiba.

A final deste domingo reedita a da última AmeriCup, no Recife, há três anos. Na ocasião, os argentinos levaram a melhor por 75 a 73. Do elenco que está na Nicarágua, quatro jogadores estiveram naquela campanha: Yago, Lucas Dias, Benite e Georginho. Os hermanos venceram o Brasil na decisão de 2011, em que foram anfitriões.

O Brasil não vence a Copa América de basquete masculino desde 2009, quando foi campeão em Porto Rico, contra os donos da casa. O país tem quatro títulos na competição e fica atrás somente dos Estados Unidos entre os maiores ganhadores. Os norte-americanos têm sete conquistas. Os argentinos têm três e podem se igualar aos brasileiros.

