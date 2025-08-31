Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open

Este foi o quinto encontro entre Bia e Sakkari e a quinta vitória da brasileira. A próxima adversária será a norte-americana Amanda Anisimova, vice-campeã de Wimbledon, no Reino Unido, outro dos quatro Grand Slams da temporada, em julho. A previsão é que o confronto ocorra nesta segunda-feira (1º), em horário a ser definido pela organização.

Bia volta a jogar ainda neste domingo, pela segunda rodada do torneio de duplas femininas. A parceria da paulista com a alemã Laura Siegmund enfrenta a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena Ruse. O duelo está previsto para ocorrer depois das 15h (horário de Brasília), na quadra 12 do complexo que recebe o US Open, em Nova York, nos Estados Unidos.

Na mesma quadra, logo após o jogo de Bia, será a vez de Fernando Romboli buscar um lugar nas oitavas de final, mas do torneio de duplas masculinas. O carioca, que atua ao lado do australiano John-Patrick Smith, encara os indianos Anirudh Chandrasekar e Vijay Prashanth.

Outros dois brasileiros também estarão em ação neste domingo pela segunda rodada dos respectivos torneios de duplas. Na quadra 5, pela chave feminina, a carioca Ingrid Martins e a norte-americana Quinn Gleason enfrentam a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe. Já pela masculina, na quadra 11, o gaúcho Orlando Luz, que joga ao lado do francês Albano Olivetti, duela com o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase. Os jogos começam depois das 14h30.