Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Juventude

4-3-3: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Mandaca; Veron, Batalla e Taliari. Técnico: Tiago Carpini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 30/8/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB

VAR: Adriano de Assis Miranda/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

