Série A
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Marcos Victor e Nicolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé
Juventude
4-3-3: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque, Mandaca; Veron, Batalla e Taliari. Técnico: Tiago Carpini
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 30/8/2025
Horário: 16 horas
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB
Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa/PB e Schumacher Marques Gomes/PB
VAR: Adriano de Assis Miranda/SP
Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO