Duplas de Bia Haddad e Fernando Romboli avançam de fase no US Open

A parceria de Bia com a alemã Laura Siegmund venceu a da norte-americana Caty McNally com a australiana Maria Joint por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e 28 minutos. Na segunda rodada, elas terão pela frente a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena Ruse, em dia e horário a serem confirmados.

No masculino, Romboli e o australiano John-Patrick Smith precisaram de uma hora e oito minutos para superarem Demoliner e o cazaque Alexander Bublik por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. O próximo compromisso deles será contra os indianos Vijay Prashanth e Anirudh Chandrasekar. A partida ainda será agendada.

Sábado agitado

O sábado (30) será movimentado para os tenistas brasileiros na competição disputada em Nova York, nos Estados Unidos. Na terceira rodada do torneio de simples feminino, Bia terá pela frente a grega Maria Sakkari, no segundo jogo da sessão noturna da quadra Louis Armstrong, que começa às 20h (horário de Brasília) com o duelo entre o alemão Alexander Zverev e o canadense Félix Auger-Aliassime.

A paulista tem vantagem nos confrontos, vencendo a rival nas quatro partidas em que se enfrentaram.