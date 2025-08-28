Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 terá final neste sábado

O duelo decisivo será na Vila Belmiro, em Santos (SP), e vai consagrar o campeão da competição.

No jogo de ida, realizado na última terça-feira (26) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Santos saiu na frente ao vencer as Gloriosas por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado nos minutos finais por Carol Baiana. Com o resultado, as Sereias da Vila chegam para a finalíssima com a vantagem do empate para garantir o título.

Já o Botafogo precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols dá a taça diretamente ao clube carioca.

Além de disputar o troféu da Série A2, as duas equipes já garantiram presença na elite do futebol feminino nacional em 2026.

