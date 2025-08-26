Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

TV Brasil exibe final do Campeonato Brasileiro Feminino nesta terça

TV Brasil exibe final do Campeonato Brasileiro Feminino nesta terça

Autor TV Brasil
Autor
TV Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A TV Brasil transmite nesta terça-feira (26) todas as emoções da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2 entre Botafogo e Santos. A bola vai rolar para o jogo de ida com pré-jogo a partir das 20h45, diretamente do Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

A equipe carioca avançou às finais do A2 após vencer o Fortaleza nos pênaltis. No tempo regulamentar, a partida encerrou em 1 a 1. Nas penalidades, as Gloriosas venceram por 5 a 3.

Já o Santos, se classificou para às finais em confronto com o Atlético (MG). As Sereias da Vila derrotaram o clube mineiro nos pênaltis por 5 a 4, após vitória no tempo normal pelo placar de 2 a 1. As duas equipes finalistas já estão classificadas para a elite do futebol feminino em 2026.

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A2, a emissora também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Facebook 

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), torcedores de todo o Brasil poderão acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som.

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil, traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play, via site ou aplicativo gratuito para Android e iOS. Assista também pela WebTV

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar