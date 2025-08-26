Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mundial de vôlei: Brasil bate Porto Rico e fecha 1ª fase na liderança

Mundial de vôlei: Brasil bate Porto Rico e fecha 1ª fase na liderança

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seleção brasileira feminina manteve a invencibilidade na terceira e última rodada da primeira fase do Mundial de Vôlei em Chiang Mai (Tailândia), ao cravar 3 sets a 0 em Porto Rico (parciais de 25/19, 25/13 e 25/18) nesta terça-feira (26). Já classificadas às oitavas de final na rodada anterior, as brasileiras asseguraram a liderança do Grupo C, que tem ainda Grécia e França.

O próximo adversário da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães sairá do confronto desta quarta (26), às 6h (horário de Brasília), entre República Dominicana e China, pelo Grupo F. O jogo das oitavas está programado para domingo (31), em horário ainda a ser definido pelos organizadores. O Brasil busca o título mundial inédito, após bater na trave há dois anos quando perdeu a final para a Sérvia. 

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar