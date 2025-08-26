Mundial de vôlei: Brasil bate Porto Rico e fecha 1ª fase na liderança
O próximo adversário da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães sairá do confronto desta quarta (26), às 6h (horário de Brasília), entre República Dominicana e China, pelo Grupo F. O jogo das oitavas está programado para domingo (31), em horário ainda a ser definido pelos organizadores. O Brasil busca o título mundial inédito, após bater na trave há dois anos quando perdeu a final para a Sérvia.
