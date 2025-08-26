Bia Haddad sofre, mas vence britânica Kartal em estreia no US Open

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia teve uma estreia difícil nesta terça-feira (26) na chave principal do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. No confronto contra a britânica Sony Kartal, Bia sofreu com dores no terceiro e último set quando detinha 4 a 0 de vantagem. Com dificuldades para se mover em quadra, a paulistana seguiu firme sem pedir atendimento médico até selar a vitória por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/1), após 2h15 de partida.