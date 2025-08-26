Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bia Haddad sofre, mas vence britânica Kartal em estreia no US Open

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia teve uma estreia difícil nesta terça-feira (26) na chave principal do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. No confronto contra a britânica Sony Kartal, Bia sofreu com dores no terceiro e último set quando detinha 4 a 0 de vantagem. Com dificuldades para se mover em quadra, a paulistana seguiu firme sem pedir atendimento médico até selar a vitória por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/1), após 2h15 de partida.

Número 22 do mundo, Bia volta à quadra na quinta (28) em duelo contra a suíça Vickorija Golubic (72ª no ranking) pela segunda rodada.

A estreia exitosa de Bia nesta terça (26) interrompe uma sequência de quatro derrotas seguidas (segunda rodada de Wimbledon e as estreias dos torneios de Montreal, Cincinnati e Monterrey). No ano passado, Bia Haddad parou na terceira rodada do US Open. A melhor campanha dela foi em 2023, quando avançou à quarta rodada do Grand Slam nova-iorquino.

João Fonseca em quadra nesta quarta (27)

Número 45 do mundo, o expoente João Fonseca disputa a segunda rodada de simples masculina nesta quarta (27), a partir das 13h10 (horário de Brasília). O adversário será o tcheco Tomas Machac (22º no ranking), que bateu o italiano Luca Nardi (86º) na primeira rodada. O tenista brasileiro, de 19 anos, estreou com vitória de 3 sets a 0 sobre o sérvio Miomir Kecmanovi (42º no ranking) na segunda-feira (24).

