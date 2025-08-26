Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A lista de Ancelotti

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Laterais

Alex Sandro (Flamengo)

Wesley (Roma)

Vanderson (Monaco)

Caio Henrique (Monaco)

Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros

Alexsandro (Lille)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Andrey Santos (Chelsea)

Joelinton (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

Matheus Cunha (Manchester United)

Atacantes

João Pedro (Chelsea)

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Raphinha (Barcelona)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Richarlison (Tottenham)

