A lista de Ancelotti
Goleiros
Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)
Laterais
Alex Sandro (Flamengo)
Wesley (Roma)
Vanderson (Monaco)
Caio Henrique (Monaco)
Douglas Santos (Zenit)
Zagueiros
Alexsandro (Lille)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Marquinhos (PSG)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Meio-campistas
Bruno Guimarães (Newcastle)
Andrey Santos (Chelsea)
Joelinton (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Lucas Paquetá (West Ham)
Matheus Cunha (Manchester United)
Atacantes
João Pedro (Chelsea)
Estêvão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Raphinha (Barcelona)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Richarlison (Tottenham)