Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Weverson); Lucas Sasha (Pikachu), Matheus Pereira, Pablo Roberto (Pochettino); Lucca Prior, Allanzinho (Marinho) e Bareiro (Lucero). Técnico: Renato Paiva.

Mirassol

4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), José Aldo (Chico Kim) e Danielzinho; Negueba (Yago Felipe), Edson Carioca (Cristian) e Chico da Costa (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 24/8/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Wagner Reway (SC)

Gols: 16min/1ºT - Edson Carioca (MIR)

Cartões amarelos: Bareiro, Pikachu, Matheus Pereira, Marinho (FOR), Lucas Ramon, João Victor (MIR)

Público e renda: 17.879 e R$ 176.594,00

