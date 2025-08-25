Série A
Fortaleza
4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Weverson); Lucas Sasha (Pikachu), Matheus Pereira, Pablo Roberto (Pochettino); Lucca Prior, Allanzinho (Marinho) e Bareiro (Lucero). Técnico: Renato Paiva.
Mirassol
4-3-3: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), José Aldo (Chico Kim) e Danielzinho; Negueba (Yago Felipe), Edson Carioca (Cristian) e Chico da Costa (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 24/8/2025
Horário: 18h30min
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
VAR: Wagner Reway (SC)
Gols: 16min/1ºT - Edson Carioca (MIR)
Cartões amarelos: Bareiro, Pikachu, Matheus Pereira, Marinho (FOR), Lucas Ramon, João Victor (MIR)
Público e renda: 17.879 e R$ 176.594,00Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente