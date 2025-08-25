Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

NOTAS DA FINAL DA SÉRIE MISTA

1º - Ucrânia - 28,650

2º - Brasil - 28,550

3º - China - 28,350

4º - Espanha - 28,200

5º - Japão - 27,35.

6º - Israel - 27,250

7º - Hungria - 26,250

8º - Polônia - 24,050

