NOTAS DA FINAL DA SÉRIE MISTA
Autor
Tipo
Notícia
1º - Ucrânia - 28,650
2º - Brasil - 28,550
3º - China - 28,350
4º - Espanha - 28,200
5º - Japão - 27,35.
6º - Israel - 27,250
7º - Hungria - 26,250
8º - Polônia - 24,050
